Battlefield 6: un post ufficiale lascia pochi dubbi sull'annuncio a giugno

A fermare una volta per tutte le voci di corridoio che ormai circolano da giorni sull'imminente annuncio di Battlefield 6 ci ha pensato l'account Twitter ufficiale, il cui ultimo post lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Smentendo chi sosteneva che il trailer di Battlefield 6 sarebbe arrivato in settimana, il profilo ufficiale dello sparatutto in prima persona ha pubblicato il seguente messaggio:

"Parole che fanno rima con presto: giugno, esplosione".

Purtroppo con la traduzione in italiano del messaggio si perde il gioco di parole, ma il concetto sembra essere molto chiaro: il prossimo mese potremo assistere all'annuncio ufficiale del sesto capitolo della serie Electronic Arts. Non è da escludere che il colosso del mondo videoludico non voglia semplicemente pubblicare un trailer e stia pensando di svelare il gioco al pubblico durante un evento in streaming in prossimità dell'E3 2021. Insomma, è molto probabile che l'EA Play stia per tornare con una serie di annunci legati anche a FIFA 22, ai prossimi contenuti di Apex Legends e ad altri prodotti in arrivo nei prossimi mesi.

In attesa di un annuncio del probabile evento, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono emersi in rete dei presunti screenshot di Battlefield 6 nei quali si vedono tempeste, tornado e velivoli.