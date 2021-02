Battlefield 6: il produttore Jaqub Ajmal lascia Electronic Arts e DICE

A pochi giorni di distanza dall'annuncio dell'uscita a fine anno di Battlefield 6 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, una delle maggiori personalità di Electronic Arts che ha contribuito all'evoluzione di questa serie sparatutto negli ultimi dieci anni, Jaqub Ajmal, annuncia il suo abbandono da DICE.

Il produttore di Battlefield 5 e dei precedenti episodi del kolossal FPS si affaccia sui social e condivide una lettera aperta per spiegare come "dopo quasi un decennio trascorso su Battlefield, è giunto per me il momento di concludere questo capitolo della mia vita. Vorrei ringraziare tutti voi per i 10 fantastici anni che ho trascorso, vi sarò sempre grato per le esperienze che abbiamo condiviso".

Nel messaggio, l'ormai ex figura di spicco di EA che, insieme alle menti creative di DICE, ha contribuito a dare forma anche alla serie di Mirror's Edge, riferisce di voler prendersi del tempo prima di condividere ulteriori dettagli sulla sua prossima avventura professionale che lo vedrà impegnato, si presume, con un'altra realtà dell'industria dei videogiochi.

La notizia dell'abbandono di Ajmal dalla famiglia di EA DICE giunge a poco più di due mesi di distanza dalla non meno importante uscita di Casey Hudson e Mark Darrah da BioWare. Quali conseguenze potranno mai avere queste tre defezioni nello sviluppo dei prossimi titoli di DICE e BioWare? Ne ha discusso di recente il CEO di EA, Andrew Wilson, prospettando un futuro di creatività e innovazione per BioWare e confermando le ambizioni next gen di DICE con le anticipazioni sulle mappe gigantesche di Battlefield 6.