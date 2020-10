Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series, quanto venderà? Per Patcher dipende anche da COD

L'inizio dello sviluppo di Battlefield 6 è già stato confermato più volte dai vertici di Electronic Arts, con il gioco destinato a farsi strada nei cataloghi delle console di prossima generazione.

Al momento, tuttavia, non si dispone di alcun dettaglio su quelle che saranno le caratteristiche del gioco, in termini di ambientazione e novità di gameplay. In attesa di notizie su questo fronte da parte del team di sviluppo, il noto analista videoludico Michael Patcher ha condiviso alcune considerazioni legate alla possibile performance commerciale di Battlefield 6.

"I due Battlefield che hanno realizzato ottimi risultati - ha affermato - sono stati Battlefield 4 e il primo capitolo, e sono stati pubblicati nel medesimo anno dei due Call of Duty meno apprezzati di sempre". Al contrario, sostiene Patcher, l'anno del lancio dell'apprezzato Call od Duty: Black Ops 4 ha visto una performance decisamente inferiore per Battlefield. Quell'anno, la saga DICE vendette 8 milioni di copie comunque, ma a fronte di successi precedenti equivalenti a circa 15 milioni di unità vendute. Di conseguenza, l'analista traccia un rapporto di correlazione tra i risultati conseguiti dai due brand, evidenziando che Battlefield 6 potrebbe imbattersi in vendite più basse del previsto. Secondo Patcher è infatti probabile che il prossimo capitolo della serie di COD possa essere una hit.



Al momento, Battlefield 6 è atteso per il 2021, mentre non si hanno notizie sul Call of Duty del prossimo anno, con Activision concentrata sull'imminente debutto di Call of Duty: Black Ops Cold War.