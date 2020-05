Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X, parla EA: aggiornamenti sullo sviluppo

L'inizio del nuovo anno ha visto la conferma della finestra di lancio del nuovo capitolo della serie EA, con Battlefield 6 in arrivo nel 2021: ora giungono ulteriori aggiornamenti.

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, i vertici della Compagnia videoludica hanno infatti confermato che lo sviluppo del gioco sta procedendo in maniera lineare, come da programmi. Della tematica ha discusso Andrew Wilson, CEO di EA, in seguito alla richiesta di maggiori dettagli in merito. "Prima di tutto, - ha esordito - vorrei dire che i lavori su Battlefield stanno procedendo molto, molto bene. Siamo entusiasti di ciò che il team sta realizzando". Wilson si è inoltre detto soddisfatto dell'approccio adottato da DICE nel contesto del forzato passaggio ad una condizione di smart working domestico e al loro impegno nei confronti dell'espansione dell'universo di Battlefield. "Quindi, - ha concluso - sarà decisamente entusiasta quando arriverà il prossimo anno".



Su quella che sarà l'ambientazione del prossimo Battlefield non è ovviamente ancora dato sapere nulla, né è stato comunicato un titolo provvisorio o definitivo per il progetto. Le tempistiche indicate da EA per la pubblicazione farebbero pensare all'arrivo del nuovo Battlefield su PS5 e Xbox Series X, ma non è esclusa un lancio del gioco di tipo cross gen.