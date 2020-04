Battlefield 6 in sviluppo per PS5 e Xbox Series X?

Già a inizio anno, i vertici di Electronic Arts avevano lasciato intendere piuttosto chiaramente come tra i piani della Compagnia figurasse la pubblicazione di un nuovo Battlefield nell'anno fiscale 2022.

Le tempistiche indicate lasciano ragionevolmente immaginare un debutto per un Battlefield 6 direttamente su console di prossima generazione, con pubblicazione anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Al momento, sul progetto non sono tuttavia note informazioni particolari:nulla infatti è stato comunicato in merito ad ambientazione, struttura o personaggi. È invece noto che ad occuparsi della nuova iterazione del celebre FPS sarà il team di DICE.

E proprio da quest'ultimo arriva un interessante annuncio di lavoro, che sembra confermare come Battlefield 6 sia già in corso di realizzazione presso gli studi di Los Angeles. Dalle pagine di LinkedIn emerge infatti una posizione aperta per aspiranti Lead Character Artist. Tra i compiti di cui andrà ad occuparsi il candidato selezionato figurano la creazione di personaggi in alta risoluzione, supportare attività di concept design e di definizione di modelli in-game di elevata qualità. A risultare particolarmente intrigante è però uno dei requisiti del candidato ideale. Tra questi figura infatti la "conoscenza di strumenti e abbigliamento militari". Un riferimento che, visto il contesto, rimanda facilmente alla serie Battlefield.



Cosa vorreste vedere nel prossimo FPS firmato da DICE?