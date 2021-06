Battlefield 6: quando esce il nuovo sparatutto Electronic Arts?

Il prossimo capitolo di Battlefield è già molto atteso nonostante ancora non sia stato svelato ufficialmente in tutte le sue caratteristiche. Da mesi si sprecano i rumors sul prossimo capitolo della longeva serie bellica prodotta da Electronic Arts e manca poco per vedere il sipario alzarsi sul nuovo gioco.

Ma quando esce Battlefield 6? Con enorme probabilità la risposta definitiva al quesito la avremo con il reveal del nuovo Battlefield il 9 giugno alle 16:00. Per il momento la data è un generico autunno 2021, destinata molto probabilmente a cambiare già al termine del reveal dato che EA, oltre a svelare il nome ufficiale del gioco, dovrebbe confermare anche il giorno esatto in cui sarà possibile darsi di nuovo battaglia sui campi da guerra ideati da DICE. Una cosa però è certa: arriverà quest'anno, sia su console next-gen quali PS5 e Xbox Series X/S che su PC, e presumibilmente anche sulla vecchia guardia rappresentata da PS4 e Xbox One se le voci di corridoio in merito si riveleranno esatte.

Battlefield 6 sarà enorme secondo il CEO di EA Andrew Wilson: il colosso americano sembra puntare veramente forte sulla nuova iterazione del brand, forse ancora più che in passato. Non resta quindi che aspettare il 9 giugno per scoprire finalmente tutte le novità sul futuro di Battlefield.