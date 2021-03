Battlefield 6, reveal in primavera: Jeff Grubb punta su maggio

All'alba del mese di febbraio, il team di Electronic Arts ha ufficialmente confermato che il reveal di Battlefield 6 avverrà in primavera, con pubblicazione dello shooter attesa per gli ultimi mesi del 2021.

Al momento, il colosso videoludico non ha offerto dettagli più specifici in merito alla presentazione del titolo, ma non mancano ipotesi in merito. A puntare su di una finestra temporale più specifica è in particolare Jeff Grubb, giornalista e insider videoludico parte della redazione di Games Beat. Quest'ultimo, dopo aver correttamente anticipato lo svolgimento di un evento dedicato a celebrare l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ha offerto dettagli in merito nel corso di una diretta streaming.

Dalle frequenze di Twitch, interrogato in merito dal pubblico, Jeff Grubb ha offerto alcuni commenti in merito al revel di Battlefield 6. Secondo l'insider, Electronic Arts avrebbe in programma di presentare ufficialmente lo shooter nel corso del mese di maggio, anche se - specifica - "La situazione è ancora piuttosto fluida". Ad ogni modo, al momento, le fonti vicine a Grubb sembrano suggerire che i fan potrebbero dare un primo sguardo al nuovo Battlefield entro un paio di mesi circa.

In attesa di eventuali conferme o smentite, ricordiamo che Grubb ha correttamente previsto l'appuntamento di settimana prossima, con Microsoft che ha già confermato un ricco Xbox Indie Showcase.