Battlefield 6, reveal questa settimana: spunta una possibile data

A brevissima distanza dalla diffusione in rete di due presunti screenshot di Battlefield VI, in rete tornano a trovare diffusioni indiscrezioni sul reveal del titolo.

Dopo la conferma da parte di Electronic Arts dell'arrivo di un nuovo Battlefield nel corso del 2021 su PC e console di nuova generazione, si sono moltiplicate le voci di corridoio in merito alla diffusione di informazioni più dettagliate. A condividere la propria scommessa su questo fronte è ora un noto insider, tradizionalmente legato alla serie di Call of Duty. Attivo su Twitter come "ModernWarzone", quest'ultimo ha all'attivo molteplici previsioni rivelatesi poi corrette: circostanza che rende un suo recente messaggio particolarmente intrigante.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha pubblicato un cinguettio dedicato proprio al possibile reveal di Battlefield VI. Secondo ModernWarfare, l'appuntamento con la World Premiere sarebbe in programma per questa settimana, nello specifico per la giornata di giovedì 6 maggio. L'insider non offre purtroppo in merito nessun altro dettaglio, limitandosi a stuzzicare la curiosità con la promessa di una "grande settimana" per l'universo videoludico.



Al momento, non resta dunque altro da fare che attendere, mentre da Electronic Arts non giunge alcuna conferma su di un appuntamento in programma per i prossimi giorni. Se non altro, l'attesa per scoprire se dietro al rumor si cela la verità sarà davvero breve.