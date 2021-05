Battlefield 6, il reveal trailer vi lascerà a bocca aperta: la promessa di EA

In seguito alla conferma che Battlefield 6 uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One, emergono ulteriori dettagli sul prossimo capitolo della serie di Electronic Arts.

Da un'analisi dell'ultimo resoconto finanziario della compagnia, in particolare, è possibile estrarre alcune interessanti considerazioni condivise da Blake Jorgensen, COO e CFO di EA. Nel corso di una sessione di Q&A con gli investitori, quest'ultimo è infatti intervenuto nella discussione relativa a quella che sarà l'esperienza proposta da Battlefield 6. Purtroppo, il dirigente non è ovviamente potuto scendere dei dettagli, ma ha confermato di aver già visionato il reveal trailer e di essere entusiasta del progetto.

"Vorrei dirvi ciò che ho detto quando ho visto il trailer la scorsa settimana, - ha esordito Jorgensen - ma ovviamente non posso, sarei censurato. Ma penso che le persone rimarranno davvero a bocca aperta". Oltre a confermare che il filmato di presentazione del gioco è già pronto, il dirigente ha poi voluto rassicurare ulteriormente su quella che sarà la performance di Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X. Di seguito le parole riportate nel verbale dell'incontro: "Ve lo garantisco, su [inudibile] è ancora più spettacolare, ma sarà grandioso su qualsiasi console, penso sarà entusiasmante". Pur non potendone avere la certezza, pare legittimo supporre che la sezione sfuggita al verbalizzatore fosse proprio un riferimento a PS5 e Xbox Series X.



Siete curiosi di scoprire cosa ha in serbo EA per il nuovo Battlefield?