Battlefield 6, il reveal è vicino: EA fissa la data dell'evento di presentazione

Dopo mesi di voci, speculazioni e materiali trapelati, Electronic Arts e DICE si sono finalmente decise ad annunciare la data dell'evento di presentazione del nuovo capitolo della serie Battlefield.

Il reveal del nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona è fissato per la prossima settimana, più precisamente alle ore 16:00 di mercoledì 9 giugno. Il breve video teaser condiviso sui canali social del franchise non fornisce molti indizi sulla natura del prodotto, in compenso ci dà un fugace assaggio della rielaborazione del tema musicale e un'indicazione sul titolo del gioco, che a quanto pare si chiamerà semplicemente Battlefield, senza alcuna indicazione numerica ad accompagnarlo.

Nei mesi scorsi Electronic Arts e DICE ci hanno promesso il Battlefield più grande di sempre, caratterizzato da "una scala epica, guerra totale, momenti pazzeschi e inaspettati, distruttibilità che muta le sorti dei combattimenti, battaglie enormi e caos mai visto". C'è un trailer che circola in rete da diverse settimane, ma secondo alcune fonti non dovrebbe essere lo stesso che verrà mostrato all'evento di presentazione del 9 giugno. Altri rumor hanno parlato di eventi atmosferici avversi, di un'ambientazione calata in un futuro prossimo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale e persino della probabile apertura di una fase Alpha a luglio. Tra pochi giorni scopriremo finalmente se tutte queste voci hanno un fondamento.