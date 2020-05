Battlefield 6 tra rumor e ipotesi dubbie sul lancio esclusivo su PC, PS5 e Xbox Series X

L'ormai prossima conclusione al supporto a Battlefield 5 (quantomeno dal punto di vista del lancio delle espansioni gratuite e degli update maggiori) contribuisce a reinfiammare i rumor e le ipotesi sulla natura esclusivamente nextgen del prossimo capitolo della serie sparatutto targata Electronic Arts.

Nel ricostruire le ultime indiscrezioni sul prossimo progetto di EA DICE che lo descrivono come un titolo compiutamente nextgen destinato ad arrivare in esclusiva su PC, PS5 e Xbox Series X, la redazione di Tweaktown ha provato a delineare il futuro di questa iconica saga FPS riprendendo le dichiarazioni condivise in questi mesi dagli stessi vertici di Electronic Arts e della sussidiaria svedese.

In occasione della riunione con gli azionisti organizzata a gennaio, Andrew Wilson e da Mike Jorgensen hanno infatti spiegato, in qualità di CEO e CFO dell'azienda statunitense, che le console di prossima generazione saranno molto più potenti delle piattaforme attuali e che, proprio per questo, il team di EA DICE spingerà sull'innovazione. In quest'ottica rientrerebbe anche la decisione di lanciare Battlefield 6 nell'anno fiscale 2021 (una finestra temporale che va dall'1 aprile 2021 al 31 marzo 2022) per "trarre vantaggio dall'aumento della base installata di console nextgen".

L'ipotesi della commercializzazione del nuovo Battlefield in esclusiva per i sistemi di prossima generazione, però, risulta essere quantomai azzardata, soprattutto in considerazione dell'enorme base installata di PlayStation 4 e Xbox One. L'analisi di Tweaktown legata alle ultime indiscrezioni si basa poi sull'assunto errato che EA DICE, decidendo di lanciare Battlefield 6 in esclusiva nextgen, sposerebbe la medesima strategia adottata nel 2013 con Battlefield 4, dimenticando però che già allora EA e il team di DICE scelsero di pubblicare il titolo rigorosamente in crossgen con PS3 e Xbox 360.