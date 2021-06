Battlefield 6: il Team Xbox rilancia il conto alla rovescia per il reveal del kolossal FPS

Con la data già fissata per la presentazione di Battlefield 6, i profili social di EA si aggiornano per lanciare il conto alla rovescia per questo importante appuntamento. All'iniziativa promozionale di Electronic Arts stanno partecipando anche i canali social del Team Xbox.

Dalle pagine del profilo Twitter ufficiale di Xbox, la divisione videoludica di Microsoft ripubblica il medesimo teaser condiviso dai social di EA ma senza alcuna citazione diretta alla serie di Battlefield. Nel teaser si può ammirare l'animazione di "desincronizzazione" che sta interessando sia il reminder del video di annuncio del nuovo Battlefield che le immagini e gli avatar dei profili social di EA, DICE e dei singoli sviluppatori del kolossal sparatutto.

Ricordiamo a chi ci segue che la presentazione ufficiale di Battlefield 6 è prevista per le ore 16:00 di mercoledì 9 giugno. Le ultime voci di corridoio rimbalzate in rete, e i rumor rafforzati dal recente scambio di battute sui social tra EA e il Team Xbox, indicano però l'FPS di DICE come uno dei probabili protagonisti third party dello show Microsoft e Bethesda per l'E3 2021, previsto per domenica 13 giugno. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.