Battlefield 6, teaser da EA: battaglie epiche su scala mai vista

Nel corso dell'appuntamento digitale con EA Play Live 2020, i vertici di Electronic Arts hanno offerto un nuovo teaser di Dragon Age e Battlefield 6, per ricordare al pubblico la line up di giochi next gen attualmente in sviluppo presso la compagnia.

Nel filmato, la COO Laura Miele ha offerto una brevissima descrizione di ciò che il pubblico potrà attendersi dal nuovo capitolo della serie Battlefield, il cui sviluppo, lo ricordiamo, è attualmente già in corso. "Per ogni generazione di console, - ha illustrato la dirigente EA - DICE fissa gli standard per l'eccellenza nel campo della presentazione grafica e audio. Stiamo creando battaglie epiche caratterizzate da una scala e un realismo che non avete mai sperimentato in precedenza". Queste poche ma intriganti parole sembrano dimostrare una grande fiducia di Electronic Arts nelle potenzialità della prossima iterazione dell'IP.



Al momento, tuttavia, sarà necessario accontentarsi di questo sintetico teaser: il colosso videoludico aveva in fatti già chiarito in precedenza che Battlefield 6 arriverà nel corso del 2021, presumibilmente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. In attesa di poter dare uno sguardo ad un primo trailer del gioco DICE, sono diverse le indiscrezioni che circolano in rete. Alcune di queste, in particolare, sembrano suggerire il ritorno del franchise ad atmosfere e ambientazioni contemporanee, ma, al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale in tal senso.