Battlefield 6, teaser questa settimana e Battle Royale nel 2022: il nuovo rumor

La serie di Battlefield si appresta a fare il suo ritorno nel corso di quest'anno e, in attesa che Electronic Arts fissi la data del reveal ufficiale, continuano a susseguirsi senza sosta i rumor attorno al prossimo sparatutto bellico sviluppato da DICE.

Su reddit è apparso nelle ultime ore un nuovo presunto leak che sta facendo discutere gli utenti appassionati della saga. Secondo quanto riferisce la fonte non verificata, Battlefield 6 sarà svelato con un teaser ufficiale nel corso di questa settimana. Se la previsione dovesse rivelarsi azzeccata, avremo con buona probabilità un trailer più esteso a giugno, in occasione della nuova edizione di EA Play.

Tra le altri dettagli condivisi all'interno del leak, apprendiamo che Battlefield 6 riceverà una modalità Battle Royale gratis in stile COD Warzone a marzo 2022. La modalità non sarà pronta per il lancio del gioco, dunque, che come detto avverrà entro il 2021. Per quanto riguarda poi la campagna e la modalità multiplayer, ci viene svelato che lo shooter sarà ambientato in Eurasia (un leak precedente suggeriva anche la presenza del Giappone) e che includerà 13 mappe in modalità Conquista che potranno contenere fino a 128 giocatori. Previsto poi il ritorno delle classi Assalto, Geniere, Supporto, e Ricognitore.

Il leak è stato preso in analisi da parte di Tom Henderson, solitamente una fonte ben informata nei riguardi della serie. Sebbene non sia convinto del fatto che il team di DICE LA possa essere separatamente al lavoro sulla modalità Battle Royale, non esclude che un teaser del gioco possa effettivamente essere pubblicato in questi giorni, dal momento che anche lui si dice certo che a brevissimo Electronic Arts farà la sua prima mossa. Vi raccomandiamo in ogni caso di prendere con le pinze quanto riportato, in attesa che EA e DICE svelino finalmente Battlefield 6.