Battlefield, niente 6 nel titolo? Campagna coop in un futuro prossimo, secondo un leak

Nonostante l'uscita sia fissata nella stagione festiva del 2021, Electronic Arts e DICE continuano a mantenere il più stretto riserbo in merito al prossimo capitolo della serie Battlefield. Mentre continuiamo a pazientare nell'attesa di una annuncio, in rete si stanno facendo largo nuove indiscrezioni diffuse dal noto leaker Tom Henderson.

Henderson si è già rivelato affidabile in passato, mentre il mese scorso è stato sospeso da Twitter per aver condiviso del materiale legato al nuovo Battlefield senza il consenso di Electronic Arts. Il provvedimento non lo ha tuttavia fermato dal divulgare nuove informazioni sul gioco, che secondo lui si chiamerebbe semplicemente Battlefield, senza alcuna numerazione nel titolo. DICE avrebbe preparato una campagna molto differente da quelle che hanno caratterizzato i precedenti capitoli della serie, includendo l'opportunità di affiliarsi a proprio piacimento a uno dei due schieramenti (USA e Russia), vivendo la trama da due punti di vista, e la possibilità di giocare in cooperativa. "La campagna si focalizzerà sulla vostra unità di specialisti, e sarete in grado di scegliere per quale superpotenza combattere", ha dichiarato Henderson. "Sia gli USA che la Russia, le due uniche superpotenze del gioco, vorranno reclutare il vostro team di specialisti, un asset di valore per entrambi gli schieramenti". La storia sarebbe ambientata in un futuro non troppo lontano, circa dieci anni da qui in avanti, quindi tra i dispositivi utilizzabili rientrerebbero anche dei droni avanzati, oltre a jet, elicotteri e carri armati.

Il multiplayer, invece, includerebbe quattro differenti classi di soldati giocabili, personalizzabili con un sistema di perk in stile Call of Duty. Henderson ha parlato di un Soldato d'Assalto in grado di correre per lunghi tratti e di uno Scout capace di muoversi silenziosamente. Ha inoltre fatto riferimento ad una modalità Battle Royale completamente nuova e slegata da Firestorm di Battlefield 5. Specifichiamo che nulla di quanto dichiarato può essere considerato ufficiale, pertanto per la certezza assoluta dobbiamo necessariamente attendere l'annuncio da parte di EA e DICE. Secondo il giornalista Jeff Grubb, il reveal di Battlefield avverrà questa primavera.