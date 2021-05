Battlefield 6: il trailer integrale leakato su Reddit

Nei giorni scorsi sono trapelate GIF e immagini tratte dal trailer di annuncio di Battlefield 6, materiale però coperto da numerosi watermark per evitare di mostrare le sequenze nella loro interezza. Adesso però c'è un leak più ricco che mostra il trailer di debutto in versione integrale.

Il video è stato condiviso sul Reddit (non ufficiale) di Battlefield 6 ed è visibile su YouTube, trattandosi di un leak potrebbe essere rimosso molto presto, non vogliamo rovinarvi la sorpresa ma vi diciamo che questa volta il montaggio sembra essere effettivamente completo e senza tagli o sequenze nascoste.

Il reveal di Battlefield 6 dovrebbe avvenire a giugno almeno stando a quanto dichiarato da alcuni insider (tra cui Jeff Grubb) sicuramente il gioco sarà uno dei protagonisti dell'evento EA Play di luglio ma il reveal ufficiale avverrà prima dello showcase, stando ai rumor appuntamento a inizio giugno.

Come più volte ribadito da Electronic Arts, l'uscita di Battlefield 6 è fissata per l'autunno, giusto in tempo per Natale. Le piattaforme di destinazione non sono state confermate ma possiamo aspettarci un lancio su tutte le principali console di vecchia e nuova generazione e ovviamente su PC. Battlefield 6 avrà la campagna? Il publisher non ha mai citato questo aspetto, lo scopriremo al momento dell'annuncio.