Battlefield 6, trapelano due presunti screenshot: tempeste, tornado e veicoli aerei

La scorsa settimana Electronic Arts e DICE ci hanno parlato del nuovo Battlefield in via di sviluppo, per il quale sono stati scomodati anche altri studi come Criterion. Le compagnie ci hanno assicurato di essere al lavoro sul capitolo più ambizioso della serie (destinato a vedere la luce a fine anno), ma non ci hanno mostrato nulla di ufficiale...

Questa notte, però, hanno cominciato a circolare in rete due immagini, che secondo la persona che le ha rese pubbliche sarebbero tratte proprio dal nuovo Battlefield! La prima ci regala una vista aerea con un gruppo di elicotteri in volo su un'isola pronta ad essere investita da una tempesta, mentre nella seconda si vede un sito di lancio missilistico minacciato da un tornado dall'interno di un abitacolo di un velivolo, con tanto di HUD a schermo con mappa, munizioni, indicatori dei bersagli e bussola.

Sono in molti a ritenere che le immagini siano veritiere, a partire dall'insider Tom Henderson, che in questi mesi ha condiviso molte informazioni sul gioco: tra le altre cose, gli scatti confermerebbero l'enfasi sui disastri naturali oltre che l'ambientazione moderna o al massimo calata in un futuro prossimo. La vera prova della loro attendibilità sarebbe tuttavia un'altra: un utente ha notato che le due viste combaciano perfettamente con due concept art preliminari trapelate in passato, come potete vedere in basso. La scarsa qualità delle immagini sarebbe invece attribuibile al modo in cui sono state ottenute, probabilmente da una trasmissione interna via Zoom dalla quale non sarebbe dovuto uscire nulla.

Nelle scorse settimane, Henderson ha affermato che il titolo scelto sarebbe semplicemente Battlefield, senza alcun riferimento numerico, e che la campagna contemplerebbe anche la cooperativa. Per quanto concerne il multiplayer, l'insider ha parlato di una battle royale e della presenza di quattro classi giocabili. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora state verificate: la certezza assoluta l'avremo solamente al momento del reveal, probabilmente previsto nel corso di questa primavera.