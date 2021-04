Battlefield 6: Trent Reznor e Atticus Ross al lavoro sulla colonna sonora?

Secondo quanto emerso su Reddit, Trent Reznor (cantante dei Nine Inch Nails) e Atticus Ross (musicista, ingegnere audio e tecnico del suono per vari gruppi, tra cui i già citati NiN) sarebbero al lavoro sulla colonna sonora di Battlefield 6.

L'autore del messaggio afferma di non poter rivelare la propria fonte, limitandosi a dichiarare che "si tratta di una persona fidata che lavora nella produzione audio di DICE", non ci sono purtroppo altri dettagli in merito e non essendoci una fonte di alcun tipo quanto riportato potrebbe non corrispondere al vero. I moderatori di Reddit stanno comunque indagando per cercare di ottenere ulteriori dettagli dal Redditor autore del post, al momento si tratta dunque solo di una indiscrezione priva di conferme concrete.

In questi ultimi giorni il leaker Tom Henders ha svelato molti dettagli sul nuovo Battlefield, secondo le informazioni in suo possesso il gioco verrà annunciato presumibilmente a maggio o al più tardi entro la prima metà di giugno, con uscita prevista a fine anno. Battlefield 6 non uscirà su PS4 e Xbox One, con Electronic Arts che avrebbe preferito concentrare gli sforzi sulle piattaforme di attuale generazione, anche in questo caso però si tratta solamente di una voce di corridoio, sebbene proveniente da una fonte attendibile come Henderson.