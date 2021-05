Battlefield 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One, non solo su PS5, PC e Xbox Series X/S

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson ha annunciato che Battlefield 6 verrà svelato a giugno, arrivano ora ulteriori dettagli riguardo il periodo di lancio e le piattaforme supportate.

Il nuovo Battlefield (ricordiamo che Battlefield 6 è un nome provvisorio e non ufficiale) è previsto per l'ultimo trimestre dell'anno, ovvero nel periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie.

Andrew Wilson ha poi confermato che il gioco arriverà anche su "console di vecchia generazione" (PS4 e Xbox One) ribadendo però che "Battlefield sarà grandioso su PS5 e Xbox Series X/S, sfrutterà tutte le potenzialità delle nuove console", confermato ovviamente anche il lancio su PC. I possessori di PS4/PS4 PRO e Xbox One/One X non verranno dunque abbandonati e Battlefield 6 uscirà anche su queste piattaforme.

Il gioco verrà presentato nel corso del mese di giugno e troverà presumibilmente spazio anche nella lineup EA Play, evento in programma il 22 luglio. Il reveal a giugno farebbe pensare ad una possibile apparizione di Battlefield 6 all'evento E3 di Microsoft o magari ad uno State of Play estivo, ma si tratta solamente di supposizioni. Battlefield sta per tornare, questa estate ne sapremo di più.