Battlefield 6: veterano di COD e Destiny passa a EA per supervisionare lo shooter di DICE

Electronic Arts ha ufficialmente accolto tra le sue fila Byron Beede, veterano dell'industria e ormai ex general manager delle serie di Call of Duty e Destiny, entrambi franchise in mano ad Activision-Blizzard.

Byron, uno dei principali fautori del successo di Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile, ha accettato l'incarico di senior vice president e general manager della serie di Battlelfield, che si appresta a tornare sulle scene entro la fine di quest'anno con un nuovo capitolo. Byron svolgerà un ruolo di guida e supervisione, assicurandosi che i team impegnati sia su Battlefield 6 e Battlefield Mobile svolgano al meglio il loro lavoro.

Sembra dunque che Electronic Arts abbia voluto pescare dalla squadra che ha dato vita al successo globale di COD Warzone per riuscire a sostenere al meglio l'imminente nuovo capitolo della serie sparatutto bellica di DICE. Il publisher statunitense ha precisato che il gioco riceverà un "live service" come mai prima d'ora si era visto nella saga, e che presumibilmente prenderà spunto dalle mosse di Activision con Warzone.

Manca ormai poco al reveal ufficiale del gioco: Electronic Arts e DICE toglieranno i veli a Battlefield il 6 giugno, quando arriverà il primo trailer dello sparatutto. L'insider Tom Henderson, intanto, ha assicurato che il gioco presenterà un livello di personalizzazione senza precedenti per la serie.