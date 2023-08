Battlefield 7: fan preoccupati dopo le ultime dichiarazioni di EA

Di recente il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo titolo di Battlefield. Tuttavia, quanto comunicato dal numero uno di EA ha risvegliato qualche preoccupazioni fra i fan della saga.

Secondo Wilson, infatti, il prossimo Battlefield vedrà una rivisitazione del franchise. Approfondendo le proprie dichiarazioni, il CEO ha sottolineato che l'obiettivo dell'azienda è re-immaginare il gioco con un "ecosistema davvero interconnesso".

"Stiamo lavorando sodo su una nuova esperienza di The Sims che trasformerà ciò che i giocatori possono realizzare con la propria creatività, un vasto gioco di azione e avventura, Iron Man, una rivisitazione di Battlefield come un ecosistema davvero interconnesso e l'espansione di Apex Legends Universe attraverso piattaforme, aree geografiche e modalità di gioco", ha spiegato Wilson.

Non è ancora chiaro cosa sia effettivamente nei piani della compagnia, ma tanto è bastato per destare la preoccupazione dei fan di Battlefiled, già rimasti scottati da Battlefield 2042, per il quale la stessa EA aveva ammesso di non aver soddisfatto le aspettative dell'utenza.

Ciò nonostante, l'unica cosa che si può fare è attendere di capire cosa significherà nel concreto questa nuova visione, dato che comunque in più occasioni è già stato dichiarato dall'azienda che Battlefield 7 sarà fondamentale per il futuro di EA.