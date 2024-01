Battlefield 7 punta tutto sulla distruzione ambientale? Indizi dagli annunci di EA

Electronic Arts ha messo in chiaro che Battlefield 7 sarà di fondamentale importanza per il futuro della compagnia, che si sta mobilitando per assumere personale da impiegare sul prossimo grande capitolo della serie sparatutto bellica.

Nonostante si sia reso protagonista di una rinascita dopo i primi sfortunati mesi, Battlefield 2042 non ha fatto altrettanto breccia nel cuore dell'utenza come fatto dai capitoli storici del franchise. Molti, in particolare, lamentando l'assenza della massiccia distruttibilità ambientale che avevano imparato ad apprezzare in giochi come Battlefield Bad Company 2, ma che poi è stata ridimensionata nei giochi successivi della serie. Che le cose possano prendere una piega diversa a parte da Battlefield 7?

Al momento non siamo in possesso di evidenze che Electronic Arts e DICE vogliano effettivamente puntare molto sulla distruttibilità ambientale dello shooter, tuttavia è proprio quello che sembra suggerire un annuncio di lavoro pubblicato dal publisher. EA si dice infatti in cerca di "un senior 3D artist che ci aiuti a creare gli effetti di distruzione più realistici ed emozionanti del settore". Tra le competenze richieste per il ruolo si elenca la "creazione di effetti visivi di gioco ottimizzati e iperrealistici". Naturalmente potrebbe trattarsi anche di un lavoro prettamente visivo, non necessariamente legato ad un design particolarmente focalizzato sulla distruzione degli ambienti di gioco. Per saperne di più, dovremo attendere le prossime novità da Electronic Arts.

Ciò che sappiamo per certo è che Battlefield 7 trasformerà la serie in un sistema interconnesso.