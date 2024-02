Battlefield 7 potrebbe slittare fino al 2026: DICE non vuole sbagliare, dice Henderson

Le dichiarazioni di Electronic Arts che hanno escluso il lancio di un nuovo Battlefield nel 2024 si sono rivelate una doccia fredda per i fan della serie, che nonostante l'impegno profuso da DICE non hanno mai trovato in Battlefield 2042 un esponente davvero degno.

Pochi giorni dopo la riunione che Electronic Arts ha intrattenuto con i propri azionisti, c'ha pensato Tom Henderson ha fornire maggior contesto alle dichiarazioni del colosso videoludico. Facendo affidamento sulla sua rete di fonti anonime, l'insider ha affermato che l'attuale obiettivo sarebbe quello di lanciare il prossimo Battlefield tra i mesi di ottobre e novembre 2025, ma non sarebbe esclusa la possibilità di un rinvio al 2026, dato che dopo gli errori commessi con Battlefield 2042 il team sta facendo di tutto per non ripeterli..

"Fondamentalmente è già stato detto durante la call finanziaria di EA, ma da quel che mi è stato detto per il momento puntano a ottobre-novembre 2025. Tuttavia internamente si stanno concentrando molto ad imparare dagli errori commessi, dunque personalmente non escluderei un lancio nel 2026... c'è anche da dire che il 2025 è già pieno di grossi giochi AAA, specialmente nell'ultima parte dell'anno".

Quanto riferito da Henderson, chiaramente, non può essere preso per oro colato, trattandosi di una fonte tutt'altro che ufficiale, seppur rivelatasi affidabile in molteplici occasioni. C'è in ogni caso la certezza che nel 2024 non ci sarà un nuovo Battlefield, dunque i fan della serie non possono che armarsi di pazienza e ingannare l'attesa giocando all'enorme Stagione 7 di Battlefield 2042 che prenderà il via a marzo 2024.