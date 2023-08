Battlefield 7 trasformerà la serie in un 'escosistema davvero interconnesso', dice EA

Nonostante le difficoltà incontrate con Battlefield 2042, la serie bellica targata DICE continua ad essere un'assoluta priorità per Electronic Arts, che già guarda avanti con ottimismo. Battlefield 7 è definito fondamentale per il futuro di EA, ed è stato nuovamente citato anche nell'ultima conference call con gli azionisti.

Il CEO di EA Andrew Wilson non si è soffermato troppo a lungo sui prossimi passi della compagnia con il franchise di Battlefield, ma si è limitato a dire che il prossimo gioco principale "sarà una reimmaginazione di Battlefield come un ecosistema davvero interconnesso". Wilson non ha approfondito ulteriormente il concetto che resta dunque piuttosto cripitico: che nei piani della compagnia ci sia l'intenzione di creare più giochi strettamente interconnessi tra loro come succede ad esempio tra i giochi principali di Call of Duty e COD Warzone? Oppure si riferisce ai multipli team al lavoro sul nuovo gioco con ciascuno che plasmerà a proprio modo i contenuti dell'eventuale Battlefield 7?

Difficile al momento dare una spiegazione definitiva sulle parole di Wilson, ma è praticamente certo che capiremo e scopriremo molto di più sui progetti in cantiere non appena si avvicinerà l'annuncio del prossimo gioco principale della serie. A tal proposito ci sono state voci su un annuncio di Battlefield 7 nel corso del 2023 con uscita sul mercato entro il 2025. Vedremo allora se nei mesi che restano del 2023 il nuovo episodio diverrà realtà.