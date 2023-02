Battlefield 7 verrà annunciato quest'anno e uscirà nel 2024 o 2025?

Nonostante i deludenti risultati di Battlefield 2042, EA non ha nessuna intenzione di abbandonare il franchise di Battlefield, come sappiamo il publisher ha fondato una nuova divisione che si occuperà del lato single player dei nuovi giochi della serie e sembra che Battlefield 7 (nome in codice) sia già in avanzata fase di sviluppo.

Stando ad un report diffuso inizialmente su 4Chan (e quindi da prendere con le pinze) e successivamente su canali come Reddit e ResetERA, il nuovo gioco di Battlefield sarebbe previsto per il 2024 o 2025, con annuncio previsto durante l'EA Play 2023, evento che però il publisher non tiene da qualche tempo e che anzi sembrava essere stato accantonato.

La fonte (apparentemente un ex dipendente di DICE Stoccolma, ora licenziato) parla di un gioco Next-Gen realizzato con un nuovo engine, la Beta è prevista per l'estate 2024 mentre il supporto per Battiefield 2042 terminerà alla fine di quest'anno.

Battlefield 7 sarà ambientato tra il 2020 e il 2023 e vedrà il ritorno degli Specialisti, il multiplayer supporterà fino a 128 giocatori con sette mappe previste al lancio. la campagna invece punterà forte sulle grandi emozioni e vedrà il ritorno di alcuni personaggi classici. Lo studio Ripple Effect si starebbe occupando della modalità Battle Royale, distribuita come free to play con una mappa grande il doppio rispetto alla mappa Verdansk di Call of Duty Warzone.

Sarà vero? Al momento è tutto molto dubbio, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito da Electronic Arts.