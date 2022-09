Battlefield e il futuro con Ridgeline: il team di Marcus Lehto creerà esperienze narrative

L'espansione narrativa della serie di Battlefield passa per Ridgeline Games: la nuova sussidiaria di Electronic Arts sarà diretta da Marcus Lehto e si premurerà di creare, appunto, delle 'esperienze narrative' per il futuro della serie sparatutto di Battlefield.

Il colosso videoludico americano festeggia l'apertura ufficiale del nuovo team diretto dal papà di Master Chief e della saga di Halo spiegando come il team Ridgeline "sarà di fondamentale importanza per il futuro di Battlefield. Con la guida di Lehto e con il contributo di tanti veterani del settore provenienti da tutto il mondo, Ridgeline Games si concentrerà sullo sviluppo di una campagna narrativa ambientata nell'universo di Battlefield".

In qualità di Game Director e boss di Ridgeline Games, Lehto spiega che "è un grande onore avere l'opportunità di collaborare finalmente con DICE e Ripple Effect per guidare l'incarico di espandere la storia, la narrazione e le opportunità di sviluppo dei personaggi della serie di Battlefield".

Anche il capo del franchise di Battlefield e fondatore di Respawn, Vince Zampella, è entusiasta del lavoro che attende il suo team in sinergia con Ridgeline e Lehto: "Stiamo continuando a investire nel futuro del franchise accogliendo nuovi talenti. Con Marcus e il suo team di Ridgeline Games che si uniscono agli altri studi di livello mondiale che abbiamo già istituito, Battlefield non può trovarsi in una posizione migliore per un suo duraturo successo".

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di questa iconica IP sparatutto, vi lasciamo al nostro approfondimento sulle novità della Stagione 2 di Battlefield 2042 appena lanciata su PC e console.