Battlefield, aspettando 2042: l'evoluzione di grafica e gameplay della saga nel video EyeExpo!

Prosegue a pieno ritmo la prima edizione di EyeExpo, il ricco "E3" a firma Everyeye, iniziato lunedì 28 giugno e pronto a protrarsi sino a giovedì 1 luglio.

Mentre si alternano gli appuntamenti con la seconda giornata di EyeExpo, la Redazione propone un nuovo contributo video speciale, dedicato questa volta alla storia della serie Battlefield. L'estate 2021 ha visto l'annuncio del nuovo, attesissimo, Battlefield 2042, in dirittura di arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pur caratterizzato da una natura cross-gen, lo shooter segnerà il debutto della saga di DICE su console di nuove generazione, con obiettivi particolarmente ambiziosi sul fronte grafico, tecnico e di gameplay.

Quale momento migliore, dunque, per volgere lo sguardo al passato della saga? Il nostro Daniele D'Orefice è perciò tornato per l'occasione a calcare i campi di battaglia plasmati dalla saga, per tracciare il percorso evolutivo che ha caratterizzato l'IP. Dalle origini di Battlefield sino al suo imminente esordio sui nuovi hardware Sony e Microsoft, trovate tutti i dettagli in un ricco video dedicato. Come sempre, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



