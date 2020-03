Battlefield Bad Company 2 compie oggi dieci anni, quale futuro per la serie?

Il 2 marzo 2010 Electronic Arts pubblicava Battlefield Bad Company 2 su PC, PS3 e Xbox 360 in Nord America, a pochi giorni dopo (5 marzo) risale il debutto in Europa per quello che ad oggi viene considerato uno dei migliori episodi del franchise Battlefield.

Battlefield Bad Company 2 è diventato uno degli sparatutto più acclamati della scorsa generazione, capace di vendere oltre dodici milioni di copie in tutto il mondo. Nonostante l'accoglienza più che positiva, DICE ed Electronic Arts non hanno ad oggi mai manifestato la volontà di riprendere in mano la sotto serie Bad Company.

Nel corso degli anni abbiamo assistito al lancio di Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield V e Battlefield Hardline, quest'ultimo uno spin-off sviluppato da Visceral Games (Dead Space, Dante's Inferno) e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Quale futuro per il brand Bad Company?

Da tempo si parla di un Battlefield Bad Company 3 in sviluppo per PS5 e Xbox Series X, al momento però tutto tace, sappiamo solamente che il nuovo Battlefield uscirò nel 2021 su PC e console di prossima generazione... che questo sia proprio Bad Company 3, anzichè un nuovo capitolo regolare? E voi, cosa ne pensate di Bad Company 2 e di un possibile sequel? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.