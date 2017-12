Battlefield Bad Company 3 è in fase di sviluppo e uscirà nel 2018?

Lo YouTuber AlmightyDaq ha condiviso alcune informazioni sul prossimo Battlefield: secondo i dettagli in suo possesso, il nuovo gioco della serie dovrebbe essere, titolo attualmente in fase di sviluppo negli studi di

AlmightyDaq non è un nome particolarmente popolare ma l'insider si è guadagnato una certa credibilità avendo svelato in anticipo, nel 2015, i primi dettagli su Battlefield 1, poi confermati da Electronic Arts e DICE. Stando a quanto riportato, Bad Company 3 dovrebbe essere ambientato tra la Guerra del Vietnam e la Guerra Fredda, proponendo mappe di dimensioni più contenute rispetto a quelle di Battlefield 1, quttro classi e varie modalità multigiocatore 5v5. Apparentemente confermata anche la presenza di veicoli come mezzi pesanti ed elicotteri.

L'insider continua poi affermando che Battlefield Bad Company 3 sarà annunciato in tarda primavera e mostrato per la prima volta all'evento EA Play di giugno, con uscita prevista per il 2018. Il titolo non dovrebbe proporre microtransazioni o acquisti in-app di alcun tipo, non è chiaro però se il publisher pubblicherà espansioni a pagamento o aggiornamenti gratuiti seguendo il modello di business di Titanfall 2.