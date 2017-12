Battlefield: Bad Company 3 non uscirà nel 2018, sarà preceduto da un altro titolo

Pochi giorni fa lo youtuber AlmightyDaq ha condiviso sul proprio canale numeroseriguardo ad un ipotetico

L'utente in questione ha guadagnato una certe dose di credibilità nel 2015, quando svelò in anticipo alcuni dettagli su Battlefield 1. Secondo quanto riferito, Bad Company 3 sarà ambientato nel periodo della Guerra Fredda e della Guerra del Vietnam, proporrà mappe di dimensioni più contenute con mezzi pesanti ed elicotteri, e metterà a disposizione quattro classi giocabili. Ha aggiunto infine che l'uscita sarebbe prevista già per l'anno prossimo.

In seguito ad alcuni dubbi espressi dalla comunità, AlmightyDaq è stato contattato dalla redazione di Eurogamer.net, alla quale ha riferito che dopotutto, il titolo non uscirà nel 2018. Questo perché verrà data la precedenza ad un altro capitolo della serie, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, in sviluppo presso gli studi di DICE Sweden. Battlefield: Bad Company 3 sarebbe invece curato da DICE Los Angeles, conosciuto in passato come EA Los Angeles e poi Danger Close, team responsabile dei titoli della serie Medal of Honor.

Nulla di quanto riferito è stato confermato da Electronic Arts oppure da DICE, per cui le informazioni vanno necessariamente prese con le pinze. A questo punto solo una cosa è certa: Bad Company 3 non uscirà l'anno prossimo.