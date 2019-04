Battlefield Bad Company 3: nuovi rumor lo danno in sviluppo per la next-gen

Battlefield: Bad Company 3, il nuovo capitolo dell'amata serie sparatutto di Electronic Arts, torna sotto i riflettori mediatici grazie a una serie di indiscrezioni collegate alla next-gen e, nello specifico, alle mosse compiute da Sony e Microsoft in previsione del futuro lancio di PS5 e Xbox Scarlett.

Sulla scorta delle informazioni raccolte dalla redazione di Game Rant, scopriamo infatti che un non meglio precisato team di sviluppo della galassia di sussidiarie di EA sarebbe attualmente impegnato nella realizzazione di Bad Company 3.

Tale progetto, in base alle voci di corridoio rimbalzate online, dovrebbe esordire su PC e console next-gen nel corso del 2020 o, al massimo, nella prima metà del 2021: come spesso avviene in questi casi, chi ha messo in rete questi rumor preferisce rimanere nell'anonimato e non offrire alcuna prova delle proprie affermazioni, due elementi che indurrebbero alla cautela anche il più fantasioso degli analisti di settore.

A prescindere dalla veridicità o meno di queste indiscrezioni, la lunga assenza dalla scena videoludica di una serie tanto apprezzata quanto quella di Battlefield Bad Company rappresenta una vera e propria anomalia, un mistero che potrebbe essere parzialmente spiegato dall'impegno di EA DICE sulla (non particolarmente fortunata) serie di Star Wars Battlefront.