Battlefield compie 20 anni: ricompense gratis per tutti i giocatori di Battlefield 2042

La serie di Battlefield ha spento 20 candeline. Era il 10 settembre del 2002 quando il capitolo originale della serie, Battlefield 1942, fece il suo esordio su PC grazie agli sforzi giunti di Electronic Arts e DICE. Da allora la serie ha continuato ad evolversi con l'arrivo di numerosi nuovi giochi principali e spin-off.

Per celebrare la ricorrenza, in questi giorni gli sviluppatori hanno messo a disposizione per tutti gli utenti di Battlefield 2042 diversi nuovi sfondi gratuiti per il proprio profilo, ispirati alle origini del franchise. Basta semplicemente connettersi online al gioco per ricevere in automatico questi regali, e personalizzare così il profilo con background che richiamano alla mente l'ormai iconico Battlefield 1942, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso della serie, EA e DICE sperimenteranno diversi scenari e contesti, passando anche attraverso realtà moderne oltre a rivisitare in altre occasioni i conflitti globali del XX secolo (come visto con Battlefield 1 e Battlefield V). Il titolo più recente è andato incontro a varie difficoltà in termini di contenuti e popolarità tra i giocatori, ma EA sta già preparando il terreno per il futuro del brand: ad esempio, Ridgeline si occuperà di creare esperienze narrative per i prossimi Battlefield, che torneranno ad avere una modalità Campagna dopo la sua rimozione in Battlefield 2042.

Nel mentre, non sono mancati anche importanti addii: Lars Gustavsson ha lasciato DICE dopo oltre 20 anni, trascorsi dando un importante contributo ad ogni nuovo gioco della famosa serie bellica.