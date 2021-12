Battlefield: il creatore di Halo al capo di un nuovo studio che espanderà la serie

Come abbiamo appreso tramite le recenti dichiarazioni di Vince Zampella, DICE sta procedendo ad una riorganizzazione interna a seguito della tiepida accoglienza riservata a Battlefield 2042. Per il rilancio della serie sparatutto è stato chiamato in causa anche Marcus Lehto, noto creatore di Master Chief e della saga di Halo.

La casa di sviluppo svedese in mano ad Electronic Arts ha intenzione di rendere Battlefield un universo espanso e interconnesso, e diversi studi interni di DICE collaboreranno con dei personali progetti legati al franchise. Al capo di una squadra di creativi situati a Seattle ci sarà Marcus Lehto, che si preoccuperà di arricchire l'universo narrativo di Battlefield e di approfondire la caratterizzazione dei personaggi che ne fanno parte.

Questo è quanto sappiamo per il momento, e non ci è dato sapere in cosa si tradurrà in termini più concreti. Potremmo in ogni caso essere in attesa di un importante cambiamento per la serie, dal momento che Battlefield 2042 ha rinunciato ad una campagna single player e ad una possibile caratterizzazione più avvincente del suo mondo di gioco.

Il team di Seattle, attualmente senza un nome ufficiale, si occuperà nel frattempo di contribuire alle prossime Stagioni di Battlefield 2042: "Mentre Lehto e il suo team nell'area di Seattle stanno appena iniziando a costruire il mondo di Battlefield del domani, il loro lavoro plasmerà le stagioni successive per Battlefield 2042 e oltre. Questo nuovo studio fungerà da motore per la narrativa in stretta collaborazione con DICE e Ripple Effect Studios per aiutare a creare fantastiche esperienze per i giocatori nell'universo di Battlefield".



Vi rimandiamo alla nostra Recensione di Battlefield 2042 per tutti gli ulteriori approfondimenti sulla nuova incarnazione del franchise di DICE ed Electronic Arts.