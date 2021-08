Battlefield nuovi ogni due anni? 'Ha probabilmente senso', dice EA

Battlefield 2042 riporterà in scena la longeva serie bellica di Electronic Arts il prossimo 22 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, dopo alcuni anni di assenza: il precedente titolo della serie, Battlefield V, è infatti uscito alla fine del 2018.

Si tratta di un intervallo di tempo tra un capitolo e l'altro piuttosto consistente per la serie, che nel corso del tempo ha sempre visto l'uscita di un nuovo esponente a cadenza regolare ogni due anni, in alcune circostanze anche su base annuale. Per questo motivo, durante una conference call relativa ai risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2022, alcuni azionisti hanno chiesto ad Electronic Arts se intende ritornare a una distribuzione più frequente sul mercato di nuovi Battlefield, proprio come in passato.

Il CEO di EA Andrew Wilson dà una risposta abbastanza diretta sulla questione. Se da un lato afferma che un nuovo Battlefield ogni due anni "ha probabilmente senso", per il CEO il punto è che "bisogna pensare a Battlefield come a un gioco-servizio". Wilson approfondisce la questione dicendo che "ciò che stiamo facendo per il lancio di Battlefield 2042 sta davvero rivoluzionando ciò che la nostra epica serie bellica rappresenta in termini di gameplay". A tal proposito il dirigente di EA cita quindi le modalità pensate per il nuovo episodio del franchise, quali Portal e Hazard Zone, ritenute modalità pensate appositamente per intrattenere i giocatori molto a lungo nel tempo. "Se quindi ha forse senso lanciare un nuovo gioco ogni anno se ci pensiamo oggi, per ora siamo davvero concentrati nel rendere il franchise una piattaforma attiva 365 giorni l'anno su qualunque sistema i nostri utenti decidano di giocare".

Insomma, allo stato attuale appare improbabile l'arrivo nel giro di pochissimi anni di un successore di Battlefield 2042. Nel frattempo un leak ha svelato i requisiti minimi su PC per Battlefield 2042. Sono inoltre emersi rumors su problemi nello sviluppo di Battlefield 2042.