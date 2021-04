Battlefield: EA annuncia due nuovi giochi, uno in esclusiva su mobile

Electronic Arts ha annunciato interessanti novità per la serie Battlefield: Oskar Gabrielson, General Manager di DICE ha confermato che due nuovi giochi sono attualmente in fase di sviluppo con il primo che vedrà la luce più avanti nel corso del 2021 e il secondo in programma per il prossimo anno in esclusiva su piattaforme mobile.

Il nuovo Battlefield uscirà a fine anno (in tempo per la stagione natalizia), DICE ha messo in piedi il più grande team di sempre con l’obiettivo di portare la serie verso nuovi orizzonti, lo studio svedese sta collaborando con Criterion e DICE LA per plasmare la propria visione e dare vita ad una esperienza capace di stupire la community. Attualmente il gioco si trova in fase di test e gli sviluppatori stanno curando il bilanciamento e ripulendo vari aspetti del progetto, l’uscita come detto è prevista per la fine dell’anno su PC e console (le piattaforme non sono state specificate e DICE parla genericamente di "next-gen consoles e PC"), il reveal non ha ancora una data ma il General Manager della compagnia spera di poter rivelare nuovi dettagli al più presto.

La seconda novità riguarda invece Battlefield Mobile, l’obiettivo di DICE è quello di portare l’esperienza del gioco sul maggior numero di piattaforme, da qui la decisione di produrre una versione di Battlefield pensata appositamente per smartphone e tablet. Dopo anni di lavoro su prototipi e concept, lo studio svedese sta collaborando con Industrial Toys per sviluppare un nuovo gioco della serie in arrivo nel 2022 su dispositivi mobile. Si tratterà di un gioco standalone "completamente diverso dai giochi per PC e console e pensato per sfruttare le potenzialità dei moderni device portatili."

Anche in questo caso la speranza è quella di ricevere maggiori informazioni nel corso dell'anno, in vista di un lancio fissato per il 2022.