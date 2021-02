Battlefield: EA valuta con grande prudenza il ritorno di Bad Company, secondo Jeff Grubb

Electronic Arts è tornata a parlare di Battlefield durante il suo ultimo report finanziario, confermando come il nuovo capitolo della serie sparatutto sviluppata da DICE sia in arrivo alla fine del 2021, con presentazione fissata alla prossima primavera.

Per quanto il nome sia attualmente soltanto ufficioso, sembra proprio che DICE stia lavorando a Battlefield 6, e non al tanto agognato seguito della sotto-serie di Bad Company, tutt'oggi decantata in lungo e in largo dai fan del franchise. Appunto perché consapevole dell'affetto che i giocatori nutrono per il nome, pare che Electronic Arts stia valutando con estrema cautela se e quando far tornare Bad Company sulle scene. Questo è infatti quanto dichiarato dal noto insider Jeff Grubb:

"Non si tratta di Bad Company 3, almeno stando a quanto ho sentito l'ultima volta. Inoltre, hanno fermato qualunque tipo di lavoro sulle remaster di Bad Company 1/2 una volta che Vince Zampella si è trasferito in DICE perché vogliono essere molto prudenti per quando si giocheranno la carta di Bad Company se/quando tornerà". Ovviamente si tratta di informazioni non confermate da EA, e vi raccomandiamo come sempre in questi casi di prendere la notizia con le pinze.

Per il momento, insomma, non ci resta che attendere la presentazione di Battlefield 6, che secondo alcuni rumor rappresenterà una sorta di reboot ispirato a Battlefield 3, uno dei capitoli più riusciti della serie numerata dello sparatutto bellico.