Battlefield: il nuovo gioco della serie è già in sviluppo per un insider

Con il lancio di Battlefield 2042 alle porte sembra essere iniziata quella che Tom Henderson definisce una vera e propria migrazione verso altri progetti da parte degli studi che hanno collaborato allo sviluppo del gioco insieme a DICE.

In particolare Criterion avrebbe ripreso i lavori su Need for Speed, messi in pausa proprio per supportare DICE, quest'ultimo team invece avrebbe già iniziato i lavori sul prossimo progetto, apparentemente un nuovo Battlefield e non il più volte rumoreggiato Star Wars Battlefront 3.

Non è chiaro se effettivamente Star Wars Battlefront 3 si farà oppure no, con LucasArts che ha concesso la licenza di Star Wars anche ad altri editori (come lo Star Wars di Ubisoft ad esempio) e EA impegnata su Star Wars Jedi Fallen Order 2, il sequel dello sparatutto potrebbe essere in bilico.

Sembra piuttosto chiara la volontà del publisher di investire maggiori risorse nell'IP di Battlefield e si è parlato anche di un possibile Battlefield Free to Play in arrivo, inoltre sappiamo che Battlefield Mobile è in lavorazione per smartphone e tablet. Negli anni DICE si è dedicata anche a progetti alternativi (pensiamo a Mirror's Edge) ma senza mai trascurare la sua serie di punta e uno dei franchise più importanti del catalogo Electronic Arts.