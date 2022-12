Battlefield guarda al futuro: 'Nuove esperienze sono già in pre-produzione'

Nonostante il difficoltoso lancio a novembre 2021, Battlefield 2042 ha goduto di un supporto costante da parte di Electronic Arts e DICE, arrivando alla Stagione 3 e preparandosi ad accogliere ulteriori contenuti aggiuntivi nel corso del 2023. Ma il futuro della serie sembra già ben definito.

Il portale online PC Gamer ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con numerosi membri del team di Battlefield 2042, che hanno sottolineato come il gioco abbia fatto importanti passi avanti dopo i complicati inizi grazie soprattutto ai feedback dei fan. E se da un lato gli sviluppatori di Battlefield 2042 vogliono una seconda chance da parte dei giocatori, dall'altro confermano che qualcosa di concreto sta già prendendo forma riguardo le prossime esperienze collegate al celebre franchise bellico.

A rivelarlo è Byron Beedle, general manager della serie di Battlefield, che conferma come tutti gli studi collegati oggi al brand (DICE, Ripple Effect ed il nuovo team Ridgeline incentrato su esperienze narrative di Battlefield) siano già attivamente al lavoro su nuovi progetti. "Siamo già nella fase di pre-produzione delle nuove esperienze di Battlefield targate DICE, Ripple Effect e Ridgeline Studios. "Adesso come team globale attraverso più studi, puntiamo a sbloccare il pieno potenziale del franchise come uno dei migliori First-Person Shooter in circolazione", afferma Beedle, che aggiunge: "Questo sforzo globale ci permette di lavorare a queste nuove esperienze nel frattempo che continuiamo un team apposito per plasmare il futuro di Battlefield 2042".

Per il momento, comunque, tutto tace sulla natura dei nuovi progetti legati a Battlefield e su quando dovrebbero essere mostrati al pubblico, in ogni caso appare chiaro come EA non voglia affatto rinunciare ad uno dei suoi brand di punta, preparandosi invece ad investirci con ancora più convinzione nei prossimi anni.