Battlefield, importante addio: Lars Gustavsson lascia DICE dopo oltre 20 anni

Gli ultimi tempi non sono stati tra i più semplici per DICE, alle prese con un Battlefield 2042 che non è riuscito a far breccia nel cuore dei fan della serie e degli FPS multiplayer online. E adesso lo studio svedese saluta una delle sue figure più rappresentative.

Dopo 22 anni di carriera all'interno di DICE, il creative director della serie Battlefield, Lars Gustavsson, lascia la compagnia per cercare fortune altrove. Ad annunciarlo è Byron Beede, general manager del famoso e longevo franchise bellico: "Lars Gustavsson, che ha seguito il brand sin dall'inizio ed è affettuosamente noto come 'Mr. Battlefield', si dice pronto per intraprendere una nuova avventura", spiega Beede confermando l'uscita di scena del celebre director.

"Lars ha dedicato - prosegue il general manager - una sostanziale parte della sua vita a Battlefield ed è fiero di aver contribuito a plasmare il franchise in ciò che è divenuto oggi. Ed è felice di passare la torcia alla nuova generazione di creatori di Battlefield in DICE, Ripple Effect, Industrial Toys e Ridgeline Games". Da questo momento, quindi, il futuro del franchise è nelle mani di Vince Zampella, boss del franchise, Rebecka Coutaz di DICE, Christian Grass di Ripple Effect e Alex Seropian di Industrial Toys.

In aggiunta, è confermato che Ridgeline creerà in futuro esperienze narrative per Battlefield, grazie alla guida di Marcus Lehto. L'abbandono di Gustavsson resta comunque un duro colpo per il brand e per DICE, che perde così una figura di spicco. Nel frattempo, se vi state avvicinando per la prima volta al gioco, ecco tutte le novità della Stagione 2 di Battlefield 2042 tra armi aggiuntive ed una mappa inedita.