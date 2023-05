Battlefield Mobile cancellato per colpa di Battlefield 2042? Il retroscena di un autore

Lo scorso gennaio Battlefield Mobile è stato cancellato da EA, che ha chiuso anche il team dietro lo sviluppo del gioco, Industrial Toys. Emergono ora alcuni retroscena sui motivi che hanno portato alla fine dello spin-off mobile di Battlefield, per bocca di un suo autore.

Parlando ai microfoni del portale Mobilegamer, il fondatore di Industrial Toys Alex Seropian ha spiegato che la fine di Battlefield Mobile è stata causata dall'accoglienza negativa che critica e pubblico ha riservato a Battlefield 2042, oltre ad ulteriori fattori non di minore importanza che hanno spinto Electronic Arts a compiere profonde riflessioni sulla gestione del brand.

"All'inizio il vento stava soffiando a favore di Battlefield Mobile: il genere degli shooter si stava espandendo, era una grande IP, c'era un grande team dietro, tutto andava alla grande. Ma nel corso dell'ultimo anno sono successe alcune cose: Battlefield 2042 è stato pubblicato e la reazione della community non è stata buona, e cià ha portato ad un momento di riflessione", racconta Seropian soffermandosi poi su altre problematiche che hanno contribuito alla fine di Battlefield Mobile.

"Apple ha poi cambiato le regole IDFA, e per farla breve ha reso gli acquisti dei giocatori molto più onerosi. Dunque il personale è stato ridimensionato dopo l'uscita di Battlefield 2042, e la distribuzione di contenuti a pagamento si è fatta notevolmente più costosa a causa delle regole IDFA", queste in sintesi le ragioni per cui EA ha deciso di chiudere tutto ciò che riguardava Battlefield Mobile, secondo Seropian.

Nonostante tutte le difficoltà, il colosso americano non intende certo mettere in disparte la sua celebre serie bellica e, anzi, EA crede fortemente in Battlefield 7 ritenendolo un prodotto fondamentale per il futuro della compagnia. Non resta dunque che attendere il futuro reveal di tutti i piani dell'azienda con il prossimo Battlefield.