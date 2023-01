Battlefield Mobile cancellato: EA chiude lo studio del fondatore di Bungie

Apex Legends Mobile è stato cancellato da Respawn, ma non si tratta dell'unico sparatutto destinato a dispositivi iOS e Android ad essere stato messo da parte da Electronic Arts. Stando a quanto riportato da VentureBeat, il publisher statunitense ha accantonato anche il progetto di Battlefield Mobile, che aveva debuttato in soft launch a novembre.

Stando al report, non solo Electronic Arts ha deciso di rinunciare a Battlefield Mobile, ma ha anche smantellato il team di sviluppo che si stava occupando dello shooter bellico free-to-play. Stiamo parlando di Industrial Toys, software capitanata dal fondatore di Bungie Alex Seropian acquisita da Electronic Arts nel 2018. In precedenza, Industrial Toys aveva lavorato alla serie di Midnight Star, anch'essa concepita per il mercato mobile.

Riguardo alla chiusura, Electronic Arts ha così dichiarato: "Mentre l'industria si è evoluta e la nostra strategia per creare un forte ecosistema di Battlefield ha preso forma, abbiamo deciso di allontanarci dalla direzione attuale per realizzare al meglio la nostra visione del franchise e soddisfare le aspettative dei giocatori. Rimaniamo fortemente impegnati nello sbloccare l'enorme potenziale di Battlefield. Stiamo lavorando sodo per evolvere Battlefield 2042 e siamo in fase di pre-produzione delle nostre future esperienze di Battlefield in tutto il mondo". Al momento nessuna dichiarazione pubblica riguardante la chiusura di Industrial Toys.

Come accennato in apertura, lo sparatutto non aveva ancora fatto il suo esordio a livello globale, ed era stato limitato ad un soft launch in Open Beta in Asia. Un filmato di gioco aveva mostrato il gameplay di Battlefield Mobile, che a questo punto non vedremo mai in azione all'interno di un prodotto completo.