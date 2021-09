Battlefield Mobile: diffusi in rete diversi video gameplay dello sparatutto EA

Si torna a parlare di Battlefield Mobile, il cui sviluppo è stato confermato negli scorsi mesi da Electronic Arts e il cui arrivo è attualmente previsto per il 2022, senza però una finestra di lancio più precisa.

Già in precedenza erano spuntate in rete immagini e dettagli su Battlefield Mobile, che dovrebbe offrire battaglie su ampia scala e puntare forte su scenari distruttibili. Adesso il nuovo leak va ancora oltre e mostra le prime sequenze di gameplay dell'atteso sparatutto mobile: sia su Youtube che su MP1st sono state diffuse diverse clip che ci danno un assaggio di ciò che Battlefield Mobile offrirà al momento della sua uscita. Gli spezzoni sarebbero stati trafugati dai test condotti in Indonesia e nelle Filippine, con i giocatori che hanno potuto sperimentare la classica modalità Conquista, con partite svolte nella mappa Grand Bazaar. I filmati, della durata di diversi minuti, mostrano una realizzazione tecnica convincente e un'ottima fluidità, alternando sequenze di combattimento a piedi con altre a bordo di veicoli.

Sono previsti inoltre ulteriori test in altri territori nel prossimo futuro: per avere la possibilità di provare in anticipo il titolo EA è bene pre-registrarsi sulla app del gioco disponibile su Google Play Store non appena tale possibilità verrà attivata. Per quanto riguarda invece il prossimo episodio principale del brand, sono trapelate le date di Beta ed Early Access per Battlefield 2042: una conferma da parte di EA potrebbe quindi arrivare nei prossimi giorni.