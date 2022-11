Battlefield Mobile: il gioco gratis per Android e iPhone in un nuovo video gameplay

In attesa che l'Open Beta di Battlefield Mobile raggiunga i paesi al di fuori del territorio asiatico, qualcuno ha pubblicato i video gameplay dello sparatutto gratis per consentire ai videogiocatori di osservarlo in movimento.

In uno dei tanti filmati che si possono reperire su YouTube, possiamo vedere in azione Battlefield Mobile con tutte le impostazioni grafiche al massimo e in due diverse modalità. Dopo aver mostrato il tutorial, il video gameplay che trovate in apertura della notizia passa ad una missione single player in cui si affrontano i bot controllati dall'intelligenza artificiale. È solo nella seconda metà del filmato che possiamo scoprire come sarà il multigiocatore online, che riprende molti elementi dell'interfaccia e del gameplay degli episodi canonici della serie EA DICE.

Dai menu possiamo anche intuire che il gioco sarà strutturato a stagioni con tanto di Battle Pass, così che i giocatori potranno accedere a contenuti cosmetici per personalizzare le armi e gli operatori, che in questo caso funzioneranno in maniera simile ai primi Battlefield e non vi saranno classi come in BF2042.

In attesa di scoprire quando in Italia sarà possibile giocare l'Open Beta del titolo su Android, iPhone e iPad, vi ricordiamo che a breve vi sarà un periodo di prova gratis di Battlefield 2042 su tutte le piattaforme.