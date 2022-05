Battlefield Mobile: il gioco gratis di EA rischia il rinvio

Sebbene non si conosca ancora la data d'uscita ufficiale di Battlefield Mobile, una serie di indizi raccolti dall'ultimo incontro con gli azionisti di Electronic Arts avrebbe fatto emergere un rinvio interno del progetto per dispositivi portatili.

Durante il meeting, infatti, è stato dedicato un piccolo spazio anche allo spin-off di Battlefield per Android e iOS, durante il quale Andrew Wilson avrebbe dichiarato che i primi test dello shooter prenderanno il via entro la fine del mese di maggio 2022 e in base ai dati che verranno raccolti si stabilirà se lanciare il prodotto in tutto il mondo entro la fine dell'anno oppure nei primi mesi del 2023.

Possiamo parlare di rinvio per il semplice fatto che all'annuncio di Battlefield Mobile, avvenuto lo scorso settembre 2021, il publisher aveva confermato che la Beta sarebbe arrivata entro l'anno e lasciando intendere che l'arrivo sul mercato non fosse poi così lontano. Probabilmente il flop di Battlefield 2042 ha influito sullo sviluppo del gioco mobile, spingendo l'azienda a porre maggiore attenzione sulla qualità del prodotto onde evitare un altro fallimento per il brand.

Vi ricordiamo che Battlefield Mobile vanterà la distruttibilità ambientale, proponendo quindi un tipo di gameplay ben diverso rispetto all'ultimo capitolo canonico della serie. Avete già visto il video gameplay trafugato di Battlefield Mobile?