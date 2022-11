Battlefield Mobile, parte il soft launch: l'FPS gratis di EA è in Open Beta in Asia

A diversi mesi di distanza dai video leak di Battlefield Mobile sulla distruttibilità ambientale, Electronic Arts ci informa di essere finalmente in procinto di lanciare lo sparatutto gratis in tutto il mondo, non prima però di completare una fase di beta pubblica in Asia.

Il soft launch di Battlefield Mobile coinvolgerà, per il momento, solo gli appassionati di sparatutto che risiedono in Paesi come Indonesia, Tailandia, Malaysia, Singapore e Filippine: il client per accedere alla versione in beta testing di Battlefield Mobile dovrebbe essere già disponibile su Google Play per dispositivi Android da lunedì 8 novembre.

L'Open Beta di Battlefield Mobile include modalità come Conquest e Rush, oltre a mappe come Nosharh Canals e Grand Bazaar, più tutta una serie di strumenti per regolare l'interfaccia e i singoli elementi dell'Hud in funzione delle proprie necessità e del dispositivo utilizzato per accedere alle lobby multiplayer. Il titolo, ricorda EA, non è legato alla progressione di alcun videogioco della serie di Battlefield e, per questo, non includerà alcun genere di funzionalità cross-play con i titoli 'maggiori' su PC e console, ma seguirà un proprio percorso stagionale con oggetti sbloccabili, funzionalità speciali e aggiunte uniche.

Lo sviluppo del progetto è affidato a Industrial Toys, una software house gestita dal veterano del settore Alex Seropian, ex Bungie che ha contribuito a dare forma all'IP di Marathon e ai primi capitoli di Halo.