Battlefield Mobile: spuntano in rete le prime immagini e dettagli sui contenuti

Electronic Arts ha confermato negli scorsi mesi l'arrivo di Battlefield Mobile, titolo che si pone come obiettivo quello di portare l'esperienza della serie bellica di DICE sui dispositivi mobile. L'uscita del gioco è attualmente prevista per un generico 2022 e non sono stati forniti maggiori dettagli sul progetto.

Tecnicamente di Battlefield Mobile non sono mai state mostrate immagini, ma sembra che qualche screen sia già emerso in rete, diffondendosi attraverso i sociali come Twitter, dove è possibile già scoprire alcuni dettagli riguardo non solo la resa tecnica del titolo, ma anche i primi contenuti. Anzitutto, Battlefield Mobile promette di offrire battaglie su larga scala e con un elevato livello di distruttibilità degli scenari circostanti come da tradizione negli episodi principali della serie. Non mancheranno un vasto arsenale e una serie di classi uniche giocabili, oltre ad eroi esclusivi per questa versione.

In termini tecnici il lavoro svolto appare promettente, con una resa di scenari e dettagli molto curata e che sfrutta al meglio le possibilità date dai dispositivi mobile, con modelli delle armi e dei personaggi ben rifiniti. Ovviamente si attende di vedere in movimento quanto sviluppato finora, in modo da avere un quadro chiaro di cosa Battlefield Mobile offrirà ai fan a partire dal 2022. Per quanto riguarda il nuovo capitolo principale, c'è ancora mistero sull'inizio della Beta di Battlefield 2042, che potrebbe partire il 22 settembre 2021 ma ancora non ci sono conferme in merito. Potete intanto leggere la nostra anteprima sulla modalità Portal di Battlefield 2042.