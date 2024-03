Battlefield Next continua a perdere pezzi: se ne va anche il Creative Director

A distanza di qualche giorno dall'abbandono di Marcus Letho, uno dei papà di Halo, anche un altro sviluppatore al lavoro su Battlefield Next ha deciso di lasciare il progetto.

I giocatori più attenti hanno infatti analizzato il profilo LinkedIn di Craig Morrison, che fa parte del team di sviluppo ormai dall'agosto del 2021. Osservando il curriculum del Creative Director del franchise Electronic Arts, si può notare che ha abbandonato il team lo scorso febbraio per poi entrare a far parte di Blue Scarab Entertainment.

Si tratta quindi del secondo abbandono di rilievo per quel che riguarda Battlefield Next, progetto che potrebbe non versare in ottime acque. Come sostiene anche Insider Gaming, il portale di Tom Henderson, situazioni come queste si verificano solitamente dopo la pubblicazione di un videogioco: il fatto che le figure di spicco stiano lasciando la software house prima ancora dell'annuncio, lascia intuire che le cose non stiano andando nel verso giusto. Resta ora da capire se queste modifiche del team di sviluppo andranno ad incidere anche sulla tabella di marcia, portando ad un rinvio interno del gioco.

In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che secondo alcune voci di corridoio il prossimo Battlefield potrebbe includere una modalità battle royale gratis in stile COD Warzone.