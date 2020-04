Battlefield next-gen nel 2021, Star Wars Battlefront 2 riceve l'ultimo DLC

Con un post affidato al blog ufficiale, i ragazzi di DICE ci hanno aggiornato sui futuro di Star Wars Battlefront 2 e della serie Battlefield.

Tanto per cominciare, domani 29 aprile verrà pubblicato il 26° contenuto gratuito aggiuntivo di Star Wars Battlefront 2 - La Battaglia di Scarif - che rappresenterà anche l'ultimo della storia del gioco. Dopo due anni e mezzo di supporto ininterrotto, quindi, DICE si appresta a voltare pagina. Star Wars Battlefront 2, in ogni caso, non verrà abbandonato: anche se non si arricchirà con altri contenuti aggiuntivi, continuerà a ricevere patch di supporto e ad ospitare eventi di gioco.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, anche Battlefield 5 si sta avviando verso la fine del supporto, dal momento che l'ultimo grande aggiornamento di contenuti arriverà in estate. Entrambe le decisioni sono figlie di un piano ben più grande: come riferito nel comunicato ufficiale, DICE intende focalizzarsi sullo sviluppo del prossimo capitolo di Battlefield, il cui debutto è fissato nel 2021. Le dichiarazioni di EA dello scorso febbraio parlavano di un gioco previsto in un periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, quindi adesso abbiamo finalmente potuto restringere la forbice di tempo. La compagnia svedese non ha svelato nulla sul gioco in sé, ma data la tempistica possiamo aspettarci un Battlefield di prossima generazione per PlayStation 5 e Xbox Series X.