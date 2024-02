Battlefield Next perde Marcus Lehto: il co-creatore di Halo lascia EA e il team Ridgeline

Il team di Ridgeline che sta dando forma a Battlefield Next perde Marcus Lehto: dalle pagine del suo profilo LinkedIn, il co-creatore di Halo comunica infatti di aver lasciato EA e, conseguentemente, di aver abbandonato ogni suo incarico presso il team che sta sviluppando il prossimo capitolo di Battlefield.

Approdato tra le fila di Electronic Arts nell'ottobre del 2021, dall'anno successivo al papà di Master Chief venne affidata la guida del team di Ridgeline Games con l'incarico di 'espandere la storia, la narrazione e le opportunità di sviluppo dei personaggi della serie di Battlefield', a cominciare ovviamente dal prossimo episodio della saga sparatutto dopo le critiche mosse a Battlefield 2042 per l'assenza di una Campagna principale (o comunque di un'esperienza 'lineare' e a vocazione narrativa).

Quello di Marcus Lehto è il secondo 'addio eccellente' da Ridgeline Games avvenuto nel corso delle ultime settimane: a inizio febbraio, infatti, Chris Matthews ha deciso di lasciare Ridgeline per approdare in 343 Industries e assumere il ruolo di Studio Art Director per occuparsi della nuova era di Halo.

Nel momento in cui scriviamo, Lehto ha preferito non fornire ulteriori chiarimenti sulla sua prossima esperienza professionale, limitandosi ad annunciare la sua separazione da Electronic Arts e dal team che sta dando forma al nuovo capitolo di Battlefield.