Battlefield ci ripensa: la campagna single player tornerà in futuro

Nonostante il colpo di reni con il quale sembra essersi risollevato dopo il lancio della Stagione 1, Battlefield 2042 verrà sicuramente ricordato come uno dei giochi più controversi degli ultimi anni. Gli innumerevoli bug, le feature mancanti e un gameplay mal calibrato hanno impedito all'ultimo gioco di DICE di ripetere i fasti del passato.

Electronic Arts e DICE sembrano ora intenzionate a cambiare rotta per evitare di ripetere i medesimi errori. È quanto si evince da un recente annuncio di lavoro pubblicato dal publisher, il quale ha avviato la ricerca di una nuova figura professionale per rimediare ad una delle più grandi mancanze di Battlefield 2042, quella di una campagna per giocatore singolo propriamente detta.

Contrariamente ai diretti concorrenti di Call of Duty, DICE ha scelto di portare Battlefield nella nuova generazione senza una vera e propria campagna single player, una scelta che non sembra essere stata accolta con entusiasmo da tutti i giocatori. In futuro, in ogni caso, le cose cambieranno, poiché EA ha dato il via alla ricerca di un Design Director che dovrà "abbracciare i principi fondamentali del franchise di Battlefield e assicurarsi che vengano intrecciati a tutti i livelli con una campagna per giocatore singolo magistralmente progettata".

Non si tratta di un annuncio ufficiale vero e proprio, ma l'obiettivo di Electronic Arts ci sembra più che chiaro chiaro. Resta solo da capire quando e come verrà implementata la campagna: sarà aggiunta a Battlefield 2042 o verrà progettata per un futuro capitolo della serie? Staremo a vedere.